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Воевавшего в Сирии выходца из Чечни арестовали в Италии за теракт в Грозном
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    Воевавшего в Сирии выходца из Чечни арестовали в Италии за теракт в Грозном

    10:23  8 Июля 2017
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    Воевавшего в Сирии выходца из Чечни арестовали в Италии за теракт в Грозном

    Рим, 8 июля. Итальянские правоохранители арестовали радикального исламиста — выходца из Чечни. Его подозревают в соучастии в нападении на Дом печати в Грозном в 2014 году. Об этом сообщает La Repubblica. 

    Мужчину задержали и поместили под арест в южной области Апулия. 38-летнего выходца из Чечни обвиняют в международном терроризме и подстрекательстве к преступлениям. 

    В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что арестованный ими мужчина мог быть причастен к нападению боевиков на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. Кроме того, по предварительным данным, мужчина в 2014 и 2015 гг. воевал в Сирии на стороне террористов запрещенного в России ИГ*. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Владимир Багров
    #чечня #грозный #дом печати
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