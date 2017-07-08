Воевавшего в Сирии выходца из Чечни арестовали в Италии за теракт в Грозном

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Рим, 8 июля. Итальянские правоохранители арестовали радикального исламиста — выходца из Чечни. Его подозревают в соучастии в нападении на Дом печати в Грозном в 2014 году. Об этом сообщает La Repubblica.

Мужчину задержали и поместили под арест в южной области Апулия. 38-летнего выходца из Чечни обвиняют в международном терроризме и подстрекательстве к преступлениям.

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что арестованный ими мужчина мог быть причастен к нападению боевиков на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. Кроме того, по предварительным данным, мужчина в 2014 и 2015 гг. воевал в Сирии на стороне террористов запрещенного в России ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.