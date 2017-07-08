ВСУ свыше 40 раз нарушили режим тишины в ДНР за минувшие сутки
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Донецк, 8 июля. 16 населенных пунктов Донецкой народной республики оказались под обстрелом, который вели подразделения ВСУ. За минувшие сутки режим тишины был нарушен ими 44 раза.
Об этом журналистам рассказали в оперативном командовании ДНР. По его данным, украинские силовики применили минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Сведений о пострадавших нет.
Напомним, сейчас в Донбассе действует «хлебное перемирие», о котором договорились стороны, назначив срок — по 31 августа — пока длится сбор урожая. Однако сводки, которые поступают ежедневно, свидетельствуют, что принятое в Минске соглашение не соблюдается.