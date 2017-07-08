Комитет ПА ОБСЕ принял российский проект резолюции об ужесточении наказания за терроризм

В Избранное

Минск, 8 июля. Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности утвердил подготовленный российской стороной проект резолюции об усилении уголовной ответственности террористов, а также о препятствовании использованию Интернета для вербовки террористов.

Документ под названием «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму» был подготовлен депутатом Госдумы Николаем Ковалевым. Проект предусматривает усиление уголовной ответственности, уже предусмотренной законодательством стран, входящих в ОБСЕ, за терроризм. Ужесточить наказание предполагается для лиц, «принимающих участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов». Особое внимание в документе уделяется проблеме перемещения через границы государств лиц, оружия и денежных средств, связанных с террористической деятельностью.

Кроме того, проект призван помешать лидерам международного терроризма вербовать новых людей в соцсетях.