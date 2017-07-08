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Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире
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    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    12:35  8 Июля 2017
    854

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Сирия, 8 июля. «Джебхат ан-Нусра»**** напала на КПП сирийской армии. «Рабочей партии Курдистана» потеряла 26 бойцов во время перестрелок с террористической группировкой «Исламское государство»** (запрещено в РФ). Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): заняла несколько зданий возле мечети в восточном пригороде Дамаска Айн Тарме.

     «Исламское государство»*: захватили казарму САА в восточной Пальмире; обстреляли из минометов квартал Харабеш в Дейр эз-Зоре.

     «Сирийская свободная армия»**: обстреляла из минометов позиции САА в аэропортах Бали и Халхала в пригороде Сувейды.

    «Джебхат ан-Нусра»***: обстреляла ККП сирийской армии в провинции Хама.

    Курды: потеряли 26 бойцов во время перестрелок с ИГ** в пригороде Ракки.

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Сирийская армия заняла несколько зданий возле мечети в восточном пригороде Дамаска Айн Тарме. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ IvanSidorenko1).

    Ранее сообщалось о боях между сирийской армией и боевиками у Хоуш Давахиры в провинции Дамаск. Отметим, что в провинции Дамаск совершают провокации и теракты боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»****.

    Также ранее стало известно, что в очередной раз произошли перестрелки между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

    Боями жизнь в провинции не ограничивается. Ранее сообщалось, что министр транспорта САР посетил международный аэропорт в пригороде Дамаска.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** обстреляли позиции САА в пригороде Хомса. Об этом сообщает источник в Facebook (@LCCSy). Также сообщается, что 16 бойцов проправительственных сил пострадали в результате внезапной атаки ИГ* западнее Хамима. Среди жертв нападения есть убитые, сообщает источник в Твиттер (@ PalmyraRev1).

    Как следует из информации, которую разместил в Твиттер источник (@ MorocanBaathist), ИГИЛовцы захватили казарму Сирийской арабской армии, находящуюся к западу от села Хумейнима к Востоку от Пальмиры. Отмечается, что террористы захватили много оружия.

    Ранее сообщалось, что САА отбила у террористов ИГИЛ* населенный пункт Джибаб Хамад.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Продолжается противостояние в столице провинции, где держит оборону гарнизон правительственной армии. Сообщается о новых жертвах среди мирного населения. Так, одна женщина погибла и 11 человек были ранены в результате минометных обстрелов террористами ИГ* квартала Харабеш в Дейр эз-Зоре.

    По сообщению информационного агентства SANA, террористы также причинили большой материальный ущерб гражданам квартала.

    Ранее сообщалось, что боевая авиация международной коалиции нанесли несколько авиаударов по населенному пункту Аль-Мухассан, расположенному к югу от Дейр эз-Зора. О количестве пострадавших не сообщается.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Боевики ИГИЛ* обстреляли позиции Сирийской арабской армии в районе аль-Кашеф в городе Даръа. Как сообщает информационное агентство SANA, терористы также обстреляли из гранатометов окрестности города Даръа. домам и собственности мирных жителей причинен значительный ущерб.

    Ранее сообщалось, что боевики «Сирийской свободной армии» ССА** начали операцию против ИГИЛовцев* в бассейне реки Ярмук в провинции Даръа. Также сообщалось, что террористы группировки «Тахрир Аш-Шам» и боевики ССА** продолжают атаковать позиции ИГ* в юго-западной части провинции Даръа.
     

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Турецкие пограничники открыли огонь по жителям провинции Идлиб, пытавшимся перейти границу в районе посёлка Айн Байдъа на севере провинции. В результате два человека погибли, и один был ранен. Об этом сообщает издание Syriahr.com со ссылкой на сирийский Наблюдательный совет по правам человека.

    Ранее сообщалось, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» заняли одну из возвышенностей на севере провинции Идлиб, рядом с турецкой границей. На позициях боевиков появились танки и тяжелая артиллерия. Отмечается, что с холма хорошо просматриваются базы группировки «Ахрар аш Шам» в районе населённого пункта Баб аль-Хава. Между тем боевики группировки «Ахрар аш Шам» обвинили своих противников в том, что они накаляют обстановку в регионе и готовятся к провокациям.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Террористы ИГИЛ* убили 26 бойцов группировки «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на западном фронте пригорода Ракки. Об этом сообщает источник в Твиттер (@cccvvgvh).  Также сообщается, что продолжаются бои в районе старого города. Такую информацию распространило издание Syriahr.com.

    Ранее сообщалось, что «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили у ИГИЛовцев деревню Касрат Мухаммад Ага, находящуюся на юго-востоке провинции Ракка.  Между тем продолжаются идут бои и за столицу провинции, где террористы ИГ* противостоят курдским отрядам. Кроме того, авиация международной коалиции наносит авиаудары по западным окраинам Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Бойцы сирийской армии обстреляли ракетами боевиков в Хирбнафсе, который находится на юге провинции, в районе «Растанского котла». Также удары были нанесены по Кафр Зите и Латамине на севере провинции. В свою очередь боевики ответили огнем по контрольно-пропускному пункту аль-Гарбаль и по селу Масасна под Латаминой. Как сообщает издание Syriahr.com, данных о пострадавших не поступало. Отметим, что в этих районах действуют боевики «Джебхат ан-Нусры»***.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия и ее союзники ведут бои против ИГИЛ* восточнее селения Шейх Хиляля. Этот населенный пункт находится рядом с «Дорогой жизни», ведущей в Алеппо.

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Боевики «Сирийской свободной армии» обстреляли из минометов позиции САА в аэропортах Бали и Халхала в пригороде Сувейды. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ TAHRIR_ALSHAM).

    Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в зоне деэскалации на юге Сирии начнет действовать с 9 июля в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

    Ирак

    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире

    Иракская полиция заявила, что 83 террористов ИГ убиты в Старом Мосуле и несколько других арестованы, также были уничтожены 3 штаба ИГ. Об этом сообщает издание Alsumaria.tv.

    Ранее стало известно, что два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Свейб к югу от столицы Ирака Багдада. Взрыв произошел на дороге, рядом с рынком, где бывает много посетителей торговых рядов.

    Также двое журналистов были убиты, и один сотрудник СМИ ранен в результате нападения террористов ИГИЛ* на деревню Имам Гарби, находящуюся к югу от Ниневии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #дамаск #хама #игил #курды #ирак #дейр эз-зор #ракка #латакия #идлиб #тартус #кунейтра #хомс
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    Сирия новости 8 июля 12.30: сирийская армия громит ИГ под Дамаском, террористы захватили казарму САА в Пальмире
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    Сирия итоги за сутки на 8 июля 6.00: Сирийская армия теснит ИГ от «Дороги жизни», САА атакует ИГ в Хаме
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