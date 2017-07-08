Мода на предательство: как Пилип Орлик научил плохому Порошенко и Януковича

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Ясновельможный гетман Пилип Орлик взирает на украинцев едва ли не с каждого столба. С виду грозный казак, на деле — автор первой в мире конституции. По крайней мере, плакаты призывают граждан гордиться именно первой конституцией в мире.

Вся Украина в одном столбе

На одном из таких плакатов одесситы могут оценить еще одно заманчивое предложение: «Работа! Дворник. 2500 гривен и больше!». Прохожие смотрят с недоверием. В хороший месяц на эти деньги можно не только за газ, но и за свет заплатить. «И больше»... Кажется, в воздухе запахло едой. Не каждый день, но все-таки.

Если с дворником ситуация подозрительная, то в первенстве Пилипа Орлика сомнений не возникает. Нельзя же допустить мысль, что украинские власти могли соврать? Отродясь такого не было.

Одно жаль: пока мы гордимся в одиночестве. Не беда. Бог даст, будут еще визиты Петра Алексеевича в США. В следующий раз он точно не упустит случай открыть глаза тамошней публике. Джордж Вашингтон и сотоварищи не были первопроходцами, а шли по дороге, проторенной Орликом за 77 лет до принятия конституции Соединенных Штатов Америки. Горькая правда, но ведь кто-то должен им сказать?

Украинская история богата до чрезвычайности. Неудивительно, что каждый норовит откусить свой кусок заветного пирога. Намедни схватили за руку (в который раз!) Россию. Коварные московиты посягнули на «украинскую» княжну Анну. За океаном и вовсе провели аферу века. Даже двух веков. Более двухсот лет выдавали кружок шарлатанов и плагиаторов за авторов первой конституции на нашей планете.

Благодарным президентам — от Пилипа Орлика

Но в чем-то Порошенко прав — есть чему поучиться у Орлика. Петр Алексеевич вдохновляется правовыми идеями. Виктор Федорович Янукович тоже кое-что почерпнул.

После поражения Карла ХІІ в русско-шведской войне Орлик ринулся прочь от родной земли. На чужбине тосковал не меньше, чем беглый украинский президент. Просил у Петра Первого прощения за содеянное. Мол, бью челом, погорячился я, осознал, сделал правильные выводы. Но Петр был непреклонен. Он уважал врагов. После завершения Полтавской битвы побежденные шведы получили от государя заслуженные угощения. Вот что пишет Александр Сергеевич Пушкин в «Полтаве»:

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Врагов уважал, а предателей — нет. В эти же минуты и часы (хорошо сидели!) шла погоня за Иваном Мазепой и его товарищами по оружию. Был среди них и преемник Мазепы, Пилип Орлик. После всех этих ударов судьбы и был принят документ под названием «Договоры и постановления Прав и вольностей войсковых между Ясне вельможным Его милости Паном Филиппом Орликом новоизбранным войска Запорожского Гетманом, и между Генеральными особами Полковниками и тым же войском Запорожским с полною з обеих сторон обрадою Утверженные При вольной Елекции формальною присягою от того же Ясне вельможнаго Гетмана Потверженные». Длинное название не прижилось. Поэтому украинские историки сократили до лаконичного «Конституция Пилипа Орлика», а заодно опередили весь мир.

Не переборщить с Конституцией

В День Конституции президент Украины воздал должное основному закону. Призвал чтить конституцию, строго следовать ее букве. Мудрые слова. Но во всех делах важна мера.

Например, статья 19 обязывает органы власти действовать на основании, в пределах полномочий и способом, определенными конституцией и законами Украины. Но, как ни странно, сколько не ищи, нет в этом документе ничего о «самоустранении президента». А ведь именно «самоустранение» стало основанием для лишения власти Виктора Януковича. И последующих выборов, победу на которых одержал Петр Порошенко. И кто же Петр Алексеевич после этого?

Или вот статья 17 — она запрещает создание и функционирование вооруженных формирований, не предусмотренных законами Украины на ее территории. Чувствуется недосказанность. Эту норму явно нужно дополнить исключениями: для активистов майдана, патриотов и прочих героев АТО. Не считать же этих людей преступниками? А третьего, кажется, не дано.

Статья 10 Конституции Украины гарантирует свободное развитие и защиту русскому языку. И здесь как бы между строк: языку пьяниц, кретинов, сепаратистов и агрессоров.

Конституционный пробел восполнил плакат про дворника, «украсивший» Киев — мать городов русских.