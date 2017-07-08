G20: в Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

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Гамбург, 8 июля. Встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона началась в немецком Гамбурге. Она проходит в отеле «Атлантик».

Лидеры стран беседуют за рабочим завтраком, сообщает РИА Новости. Планируется, что в ходе обсуждения будут затронуты как общие международные проблемы, так и конкретные региональные конфликты.

Среди вопросов, которые будут обсуждать Путин, Меркель и Макрон, — ситуация на Украине. Напомним, Россия, Германия и Франция входят в состав «нормандской четверки», которая занимается вопросами урегулирования конфликта в Донбассе.

Четвертая сторона — Украина в беседе участие не принимает, Киев не вошел в список специально приглашенных на саммит G20, который в эти дни проходит в немецком Гамбурге.