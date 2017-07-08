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День семьи, любви и верности в Петербурге отметят танцевальным флешмобом и мотопарадом
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    День семьи, любви и верности в Петербурге отметят танцевальным флешмобом и мотопарадом

    10:09  8 Июля 2017
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    День семьи, любви и верности в Петербурге отметят танцевальным флешмобом и мотопарадом

    Санкт-Петербург, 8 июля. День семьи, любви и верности в Петербурге отметят масштабным флешмобом на Соборной площади, а также «Мотопарадом невест». 

    Основной площадкой празднования станет Соборная площадь Петропавловской крепости — туда пригласят тех, кто состоит в браке 35 и 40 лет (таких пар будет 18), молодоженов, которые принимали участие в праздновании в прошлом году и с тех пор обзавелись детьми, пары, которые поженились недавно. После торжественной части состоится парад молодоженов и флешмоб, в рамках которого пары станцуют «танец молодоженов». 

    Также в Петербурге пройдет «Мотопарад невест» — на стрелку Васильевского острова прибудет колонна мотоциклистов, которых будут сопровождать девушки в свадебных платьях и с букетами цветов. Необычная акция будет проходить с полудня до шести вечера. 

    Автор: Владимир Багров
    #петербург #день семьи любви и верности
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