День семьи, любви и верности в Петербурге отметят танцевальным флешмобом и мотопарадом

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Санкт-Петербург, 8 июля. День семьи, любви и верности в Петербурге отметят масштабным флешмобом на Соборной площади, а также «Мотопарадом невест».

Основной площадкой празднования станет Соборная площадь Петропавловской крепости — туда пригласят тех, кто состоит в браке 35 и 40 лет (таких пар будет 18), молодоженов, которые принимали участие в праздновании в прошлом году и с тех пор обзавелись детьми, пары, которые поженились недавно. После торжественной части состоится парад молодоженов и флешмоб, в рамках которого пары станцуют «танец молодоженов».

Также в Петербурге пройдет «Мотопарад невест» — на стрелку Васильевского острова прибудет колонна мотоциклистов, которых будут сопровождать девушки в свадебных платьях и с букетами цветов. Необычная акция будет проходить с полудня до шести вечера.