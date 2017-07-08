Семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

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Анкара, 8 июля. По меньшей мере семь человек пострадали от взрыва, который раздался накануне вечером рядом с жилым домом в южном турецком городе Газиантеп.

Таковы предварительные данные, о которых сообщают местные СМИ. Издания пишут, что, по одной из версий, на воздух взлетел припаркованный у жилого здания мотоцикл. Инцидент произошел около 11 часов вечера по местному времени.

На место происшествия были вызваны наряды полиции, бригады пожарных и медиков. Точные причины произошедшего пока не названы.