Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Замспецпосланника ООН по Сирии прибыл в Дамаск для обсуждения переговоров в Женеве
Происшествия
Семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

    9:43  8 Июля 2017
    122

    Семь человек пострадали в результате взрыва на юге Турции

    Анкара, 8 июля. По меньшей мере семь человек пострадали от взрыва, который раздался накануне вечером рядом с жилым домом в южном турецком городе Газиантеп.

    Таковы предварительные данные, о которых сообщают местные СМИ. Издания пишут, что, по одной из версий, на воздух взлетел припаркованный у жилого здания мотоцикл. Инцидент произошел около 11 часов вечера по местному времени.

    На место происшествия были вызваны наряды полиции, бригады пожарных и медиков. Точные причины произошедшего пока не названы.

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе

        7:00 8 Июля 2017 931
        Читать
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль
        23:59
        Вчера

        В Госдуме РФ назвали важными договоренности Путина и Трампа по Украине
        23:24
        Вчера

        Встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости — Клинцевич

        20:24
        Вчера

        Лавров поделился впечатлениями от «очень конкретной» беседы Путина и Трампа
        19:52
        Вчера

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 2808

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        7131

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1489

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2719

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2189
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Трамп назвал «замечательной» встречу с Путиным в Гамбурге

        Трамп назвал «замечательной» встречу с Путиным в Гамбурге

        10:32   8 Июля 2017
        84
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        520
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        2802
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        2080