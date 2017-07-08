Электроснабжение городов Донбасса восстановлено после повреждения ЛЭП близ Счастья

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Киев, 8 июля. Электроснабжение ряда населенных пунктов Донбасса восстановлено после повреждения линии электропередач в районе города Счастье. Об этом сообщает госслужба Украины по ЧС.

Накануне сообщалось, что из-за повреждения ЛЭП без электроэнергии остались в общей сложности около 40 тыс. человек, проживающих вблизи линии соприкосновения. В частности, без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное.

Впрочем, электроснабжение было полностью восстановлено уже к 19.00 7 июля.