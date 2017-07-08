США и Южная Корея провели совместные учения в ответ на ракетный запуск КНДР

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Сеул, 8 июля. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Южной Кореи провели совместные учение, которые стали ответом на ракетные испытания со стороны КНДР.

В тренировочных полетах приняли участие американские бомбардировщики B-1B Lancer и корейские истребители F-15K и F-16. Об этом сообщают международные информационные агентства.

Сценарий учений предполагал отработку ударов по важным военным объектам в Северной Корее.

Напомним, в начале текущей неделе северокорейские СМИ сообщили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».