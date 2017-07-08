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Попытки политических сил помешать встрече Путина и Трампа провалились — эксперт
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    Попытки политических сил помешать встрече Путина и Трампа провалились — эксперт

    10:00  8 Июля 2017
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    Попытки политических сил помешать встрече Путина и Трампа провалились — эксперт

    Мехико, 8 июля. Состоявшаяся накануне встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала несостоятельность политических сил, которые пытались не допустить подобных переговоров. Такое мнение выразил эксперт,  профессор в области политики Автономного столичного университета Мехико, специалист по странам бывшего СССР Ана Гутьеррес дель Сид.

    Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась накануне «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Встреча длилась почти 2 часа 20 минут. Как сообщил по ее итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, в КНДР, а также вопросы кибербезопасности. 

    Гутьеррес дель Сид считает, что встреча двух лидеров означает провал для политических сил, которые хотели помешать этим переговорам или бросить на них тень. 

    «Среди этих сил находятся те, которые обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но которые никогда не могли ничего доказать», — отметила эксперт в интервью РИА Новости

    Эксперт выразила надежду на то, что прекращение огня в Сирии, о котором было объявлено после встречи, станет большим шагом к достижению мира в этой стране. Гутьеррес дель Сид напомнила, что в течение семи лет неоднократно предлагались меры для прекращения враждебных действий, однако ни одно не давало результатов.

    «Различия между Вашингтоном и Москвой здесь общепризнаны. Международный терроризм и борьба против ИГИЛ* (запрещено в России), однако, являются важным пунктом для совмещения усилий двух стран», — подчеркнула эксперт. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Владимир Багров
    #путин #трамп
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