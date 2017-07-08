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НАТО может вторгнуться в Сирию ради свержения Асада
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    НАТО может вторгнуться в Сирию ради свержения Асада

    9:20  8 Июля 2017
    324

    НАТО может вторгнуться в Сирию ради свержения Асада

    Дамаск, 8 июля. Информация о проведении новых «постановочных химатаках» в Сирии может в ближайшее время появиться в СМИ. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    НАТО может вторгнуться в Сирию ради свержения Асада

    Новый виток массовой истерии по поводу химического оружия, которое якобы применили правительственные сирийские войска, будет на руку НАТО. Международный альянс может использовать этот повод для срыва мирных переговоров или даже вторжения в САР для последующего свержения действующего президента Башара Асада.

    НАТО может вторгнуться в Сирию ради свержения Асада

    Захарова назвала и районы, где возможна провокация. По ее словам, это может произойти в Восточной Гуте, а также на юге страны — в провинциях Кунейтра и Даръа.

    Автор: Кира Мирова
    #захарова #асад
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