Юных беженок из Сирии в иорданском лагере учат защищать себя с помощью тхэквондо

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Амман, 8 июля. Маленькие девочки, которые вместе с семьями бежали от войны в Сирии в соседнюю Иорданию и проживают там в лагере для беженцев, занимаются тхэквондо с профессиональными тренерами, чтобы вернуть себе уверенность и научиться защищать себя. Видео тренировки опубликовало в своем микроблоге в Twitter агентство ООН по делам беженцев.

Тренируясь в лагере, девочки могу получить черный пояс по тхэквондо. Здесь детям помогают вернуть уверенность в себе и своих силах.

«Я хочу стать чемпионкой мира, — говорит маленькая Раян Сулейман (Rayan Sleiman). — Я хочу, чтобы люди удивлялись тому, что маленькая девочка смогла овладеть тхэквондо и защитить себя».

Раян и ее сестра Зенаб уехали из Сирии в прошлом году.

«Я хочу стать чемпионкой, чтобы защитить себя», — рассказывает юная спортсменка.