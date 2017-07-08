Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%

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Москва, 8 июля. Продажи новых автомобилей в России за июнь увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это уже тенденция. Почти такие же показатели — 14,7% — демонстрировались по итогам мая.

За первый летний месяц россияне приобрели более 141 тыс. авто. Наиболее популярными были Lada, Kia и Hyundai. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса.

Эксперты делают вывод, что граждане РФ стали чаще покупать новые автомобили, постепенно уходя от вторичного рынка. Всего на первые шесть месяцев текущего года в России было продано свыше 700 тысяч машин. Кроме того, рост продаж связывают с наличием выгодных условий автокредитования.