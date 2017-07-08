Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Технологии
Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%
Технологии
Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%

    9:02  8 Июля 2017
    106

    Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%

    Москва, 8 июля. Продажи новых автомобилей в России за июнь увеличились на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это уже тенденция. Почти такие же показатели  — 14,7%  — демонстрировались по итогам мая.

    Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%

    За первый летний месяц россияне приобрели более 141 тыс. авто. Наиболее популярными были Lada, Kia и Hyundai. Таковы данные Ассоциации европейского бизнеса.

    Продажи новых автомобилей в России выросли на 15%

    Эксперты делают вывод, что граждане РФ стали чаще покупать новые автомобили, постепенно уходя от вторичного рынка. Всего на первые шесть месяцев текущего года в России было продано свыше 700 тысяч машин. Кроме того, рост продаж связывают с наличием выгодных условий автокредитования. 

    Автор: Кира Мирова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе

        7:00 8 Июля 2017 614
        Читать
        6:25
        Сегодня

        Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль
        23:59
        Вчера

        В Госдуме РФ назвали важными договоренности Путина и Трампа по Украине
        23:24
        Вчера

        Встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости — Клинцевич

        20:24
        Вчера

        Лавров поделился впечатлениями от «очень конкретной» беседы Путина и Трампа
        19:52
        Вчера

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 2345

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        6645

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1479

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2703

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2184
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        503
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        2345
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        1653
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        1071