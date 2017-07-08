Трамп оценил первый день саммита G20 на отлично

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Гамбург, 8 июля. Американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter поделился впечатлениями от прошедшего первого дня встречи «большой двадцатки». По словам лидера США, он был отличным.

«С нетерпением жду второй день», — пишет Трамп.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Напомним, накануне в немецком Гамбурге состоялось открытие саммита G20. Первый день быд весьма насыщенным. Особое внимание всех СМИ было приковано к исторической встрече двух президентов: на полях саммита впервые встретились глава российского государства Владимир Путин и его американский коллега.