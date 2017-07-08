УАЗ отзывает 70 тысяч внедорожников из-за проблем с тормозами

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Ульяновск, 8 июля. Модели «Патриот», «Карго» и «Пикап», которые сошли с конвейера Ульяновского автомобильного завода в последние три года, могут иметь проблемы в тормозной системе.

В связи с этим производитель принял решение отозвать всю партию машин. Это 70 тысяч единиц. В ближайшее время владельцы названных авто 2014–2017 года выпуска получат официальные письма, в которых им предложат обратиться в сервисный центр УАЗ, где будет проведена проверка системы.

В случае, если обнаружится неисправность, ремонт и замена тормозов пройдет за счет производителя, сообщает пресс-служба компании.