Сирия: в армянском районе Алеппо открылось кафе

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Алеппо, 8 июля. В квартале Мидан сирийского города Алеппо, где проживают армянские семьи, вновь открылось кафе под открытым небом.

Для всех местных граждан это стало знаковым событием — еще одним свидетельством возвращения к нормальной жизни. Как сообщают СМИ, кафе открылось через 6 месяцев после того, как город был освобожден от террористов ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая группировка). Заведение было закрыто долгих 4 года.

Сегодня в Алеппо проживают около 10 тысяч армян. Когда-то их было гораздо больше. Многие вынуждены были покинуть Сирию и уехать в более спокойные страны.

Однако те, кто остались, сегодня верят в счастливое будущее. Один из жителей квартала Мидан признался журналистам, что собирается открыть свой магазин шин.

* Организация запрещена на территории РФ.