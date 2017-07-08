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ЛНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили «хлебное перемирие»
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    ЛНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили «хлебное перемирие»

    8:04  8 Июля 2017
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    ЛНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили «хлебное перемирие»

    Луганск, 8 июля. ВСУ за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по территории Луганской народной республики. Под обстрелами оказались населенные пункты Калиново, Желобок и Веселогоровка.

    Об этом журналистам рассказали представители народной милиции ЛНР, уточнив, что украинские силовики применили  минометы калибром 120 и 82-мм, гранатометы (СПГ, АГС), БМП-1, зенитные установки ЗУ-23–2 и стрелковое оружие. Жертв и пострадавших нет, добавили в ведомстве.

    ЛНР: ВСУ за сутки 4 раза нарушили «хлебное перемирие»

    Напомним, после очередной встрече в Минске стороны договорились соблюдать тишину в районе линии соприкосновения в Донбассе. Назывались и сроки — с 24 июня по 31 августа — время сбора урожая.

    Однако и это перемирие, названное «хлебным», соблюдать не удается. Выстрелы в Донбассе звучат ежедневно, в чем не перестают обвинять друг друга стороны конфликта.

    Автор: Кира Мирова
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