Министр обороны Британии назвал встречу Путина и Трампа на G20 важной и правильной

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Лондон, 8 июля. Влияние России на мировой арене велико, с ней необходимо считаться. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, комментируя первую встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая состоялась в рамках саммита «большой двадцатки».

В интервью журналистам глава британского оборонного ведомства назвал беседу лидеров двух стран важной и правильной.

«Это была важная встреча. И было правильно, что они встретились в целесообразно ранние сроки. Им следует поладить, так как накопилось множество вещей, которые надо обсудить с Россией», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, историческая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20, который в эти дни проходит в Гамбурге.