Ученые: У Плутона зафиксировано рентгеновское излучение небывалой мощности

В Избранное

Вашингтон, 8 июля. Странные явления регистрируют ученые. Самые чувствительные приборы показывают, что Плутон, который еще недавно считался планетой, начал выделять рентгеновское излучение.

Объяснить природу такого явления специалисты пока не в состоянии. По одной из теорий, источник излучения мог быть занесен на Плутон извне.

Аналогичные данные фиксировались при изучении других планет Солнечной системы, но Плутон такой аномалией отметился впервые.

Кроме того, излучения, которые исходят от этого космического объекта, гораздо мощнее, чем, к примеру, у Марса и Венеры. Ученым предстоит разгадать эту загадку, пишут СМИ.