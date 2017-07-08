Эксперты назвали самые популярные автомобили у российских силовиков

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Москва, 8 июля. Составлен рейтинг самых популярных машин в силовых структурах РФ. Безоговорочным лидером стала Lada Granta: в прошлом году для автопарка силовиков было закуплено почти 3 тысячи машин именно этой модели по цене 477,6 тыс. руб.

Серьезно отстает от нее Chevrolet Niva (всего 1,1 тыс. автомобилей), за каждую машину заплатили в среднем по 607,4 тыс. руб. Также в топ-5 вошли Volkswagen Polo, УАЗ «Патриот» и Lada Niva.

Эти данные публикует «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок.