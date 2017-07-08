Опубликовано видео обнаруженного на Марсе странного купола

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Вашингтон, 8 июля. На Марсе обнаружен странный купол, под которым могут скрываться подземные строения, возведенные пришельцами.

Уфолог смонтировал и опубликовал видео, на котором четко виден загадочный объект. Он использовал фотографии NASA и снимки, сделанные при помощи сервис Google Earth. Ученый высчитал, что диаметр купола составляет примерно 15 метров. Видео опубликовано на канале пользователя ArtAlien, сообщают профильные СМИ.

Специалисты считают, что купол может быть неким входом в подземные города жителей Марса или пришельцев с других галактик.