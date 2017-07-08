Часть Тверской улицы в Москве перекрыли на выходные

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Москва, 8 июля. Пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы сообщила о перекрытии участка Тверской улицы.

Сообщается, что часть Тверской от Пушкинской площади до Триумфальной площади была перекрыта в полночь в связи с обустройством кабельных коллекторов.

Движение по Тверской улице будет вновь открыто в 5 утра в понедельник, 10 июня, а до того времени автомобилистам предлагается объезжать данный участок по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» в столице не закончится никогда.