Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

В Избранное

Алеппо, 8 июля. В центральном Доме актера в Алеппо состоялся первый после освобождения города спектакль.

По словам директора Департамента культуры провинции Алеппо Джаабера ас-Саджура, открытие театров стало еще одним свидетельством того, что в город вернулась мирная жизнь.

При полном зале прошла постановка, напоминающая шекспировскую «Ромео и Джульетту», но с местным колоритом.

По словам ас-Саджура, только с начала июля в Алеппо прошло больше культурных мероприятий, чем за все время четырехлетних боев. Так, кроме открытия театрального сезона в центральном городском парке Алеппо прошел концерт воспитанников местных музыкальных школ.

Ранее Газета.ру сообщала, что правительственные войска Сирии почти полностью окружили боевиков террористической группировки «Исламское государство»* на юге провинции Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.