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Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль
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    Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

    6:25  8 Июля 2017
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    Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

    Алеппо, 8 июля. В центральном Доме актера в Алеппо состоялся первый после освобождения города спектакль.

    По словам директора Департамента культуры провинции Алеппо Джаабера ас-Саджура, открытие театров стало еще одним свидетельством того, что в город вернулась мирная жизнь.

    При полном зале прошла постановка, напоминающая шекспировскую «Ромео и Джульетту», но с местным колоритом.Сирия: в Алеппо сыграли первый послевоенный спектакль

    По словам ас-Саджура, только с начала июля в Алеппо прошло больше культурных мероприятий, чем за все время четырехлетних боев. Так, кроме открытия театрального сезона в центральном городском парке Алеппо прошел концерт воспитанников местных музыкальных школ.

    Ранее Газета.ру сообщала, что правительственные войска Сирии почти полностью окружили боевиков террористической группировки «Исламское государство»* на юге провинции Алеппо.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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