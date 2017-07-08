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Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
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    Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе

    7:00  8 Июля 2017
    208

    SDF отбили у террористов ИГ 75% стены Аббасид в Ракке

    Сирия, 8 июля. SDF отбили у террористов ИГ* 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в провинции Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА): ведет боевые столкновения столкновения с ССА у населенного пункта Азизия к югу от города Алеппо, пытается потеснить силы оппозиции на севере провинции Хама.

    Международная коалиция во главе с США: нанесла несколько авиаударов по населенному пункту Аль-Мухассан к югу от Дейр эз-Зора, количество жертв неизвестно.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет боевые столкновения с группировкой «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте Дамаска, боевики группировки «Тахрир аш-Шам» заняли одну из возвышенностей на севере провинции Идлиб, недалеко от границы с Турцией и укрепили свои позиции там танками и тяжелой артиллерией.

    SDF: освободили от террористов ИГ 75% территории старой городской стены Аббасид на юго-востоке города Ракка.

    «Исламское государство»*: обстреляло районы Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 мирных жителей было ранено, террорист-смертник на «шахид-мобиле» атаковал позиции SDF в районе городской стены Аббасид в Ракке.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@henrylec1) один из источников, министр транспорта Сирии посетил международный аэропорт в пригороде Дамаска.

    По сообщению в аккаунте Twitter (@QalaatAlMudiq) одного из источников, снова произошли боевые столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

    Провинция Тартус

    Провинция Тартус

    По сообщениям из разных источников, территория береговой линии на расстоянии 40-50 км от Тартуса закрыта для полетов гражданских самолетов и для судоходства.

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    По сообщению информационного агентства Aleppo 24, произошли боевые столкновения столкновения между САА и ССА у населенного пункта Азизия к югу от города Алеппо.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Deir ez-Zor 24, террористы ИГ обстреляли районы Дейр эз-Зора, в результате чего одна женщина погибла, 11 мирных жителей было ранено.

    ВВС международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по населенному пункту Аль-Мухассан к югу от Дейр эз-Зора. Количество жертв неизвестно.

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, боевики группировки «Тахрир аш-Шам» заняли одну из возвышенностей на севере провинции, недалеко от границы с Турцией и укрепили свои позиции там танками и тяжелой артиллерией. С холма хорошо просматриваются базы группировки «Ахрар аш Шам» в районе пункта Баб аль-Хава. Боевики группировки «Ахрар аш Шам» обвинили своих противников в том, что они обостряют ситуацию в регионе и готовят нападение.

    Напомним, что это происходит на фоне сообщений о том, что около 100 бойцов ИГ и их семьи, бежавшие из Ракки, прибыли в Идлиб, где они могут присоединиться к группировке «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из источников, бойцы SDF освободили от террористов ИГ 75% территории городской стены Аббасид на юго-востоке города Ракка.

    По сообщению в аккаунте Twitter (@middleeastwars) одного из источников, террорист-смертник ИГ на «шахид-мобиле» атаковал позиции SDF в районе старой городской стены Аббасид в Ракке.

    Провинция Хама

    Провинция Хама

    Как сообщает один из источников, правительственные войска пытаются потеснить силы оппозиции на севере провинции Хама и юге провинции Алеппо. Источник отмечает, что это происходит после недельного затишья на этих фронтах.

    Ирак

    Карта Мосула

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, неизвестные боевики расстреляли имама мечети аль-Рахман в городе Сулеймания. Инцидент произошел в полдень, когда имам покидал мечеть. Сообщается, что имам руководил учеными Исламской группы Курдистана.

    Информационное агентство Iraqi News сообщает, что террористы ИГ сожгли 9-го эмира провинции Дияла из-за того, что он отказался выполнять их требования.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Iraqi Day, бойцы «Аль-Хашд аль-Шааби» отбили масштабное нападение ИГ на севере провинции Салах эд-Дин. Сообщается, что все террористы были убиты, а их транспортные средства уничтожены.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #игил
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    Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе
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        Сирия новости 8 июля 07.00: SDF отбили у ИГ 75% стены Аббасид в Ракке, «Тахрир аш-Шам» укрепляет позиции в Идлибе

        7:00 8 Июля 2017 213
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