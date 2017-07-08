Опубликовано видео грабителей, таранящих охранника магазина в Барнауле

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Барнаул, 8 июля. Камера видеонаблюдения засняла ограбление магазина и последующий наезд на человека, произошедшие в Барнауле.

Сообщается, что инцидент произошел 7 июля на Социалистическом проспекте. Четверо злоумышленников ограбили магазин «Ярче» и попытались скрыться на машине. На опубликованной видеозаписи видно, как автомобиль ВАЗ сбивает одного из прибывших охранников, бросившегося в погоню за грабителями.

Преступников смогла задержать вторая группа охранников, также прибывшая на место происшествия.