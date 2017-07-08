Трамп поделился впечатлениями от первого дня саммита G20 в Гамбурге

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Гамбург, 8 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях после первого дня саммита G20 в Гамбурге.

«Замечательный первый день с мировыми лидерами. С нетерпением жду второго дня», — написал американский лидер в своем Twitter.

Также он опубликовал слайдшоу из фотографий своих встреч на саммите.

Ранее Газета.ру сообщала, что в рамках саммита «большой двадцатки» прошла первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.