Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Опубликовано видео грабителей, таранящих охранника магазина в Барнауле
Весь мир
Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ

    5:28  8 Июля 2017
    654

    Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ

    Гамбург, 8 июля. Самолет Ил-96, на борту которого президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Гамбурге, по пути сделал крюк в 500 км, обогнув страны, входящие в Североатлантический альянс.

    Согласно данным сайта FlightRadar24, лайнер Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 территории нейтральных НАТО Финляндии и Швеции перед тем, как оказаться в воздушном пространстве Дании и Германии, тогда как прямой маршрут из Москвы в Гамбург пролегает через Польшу.Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ

    Отмечается, что ранее борт российского главы неоднократно пролетал над территориями стран, входящих в Североатлантический альянс.

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        В Госдуме РФ назвали важными договоренности Путина и Трампа по Украине

        23:59 7 Июля 2017 307
        Читать
        23:24
        Вчера

        Встреча Путина и Трампа сняла сомнения в их личной совместимости — Клинцевич

        20:24
        Вчера

        Лавров поделился впечатлениями от «очень конкретной» беседы Путина и Трампа
        19:52
        Вчера

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом
        19:37
        Вчера

        Пусть с Флоридой сначала разберутся: в Совфеде ответили на требование ПА ОБСЕ «вернуть» Крым
        18:26
        Вчера

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 1629

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        5836

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1457

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2669

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2168
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        474
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        1628
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        851
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        998