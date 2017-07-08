Самолет с Путиным по пути в Гамбург обогнул страны НАТО — СМИ

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Гамбург, 8 июля. Самолет Ил-96, на борту которого президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит G20 в Гамбурге, по пути сделал крюк в 500 км, обогнув страны, входящие в Североатлантический альянс.

Согласно данным сайта FlightRadar24, лайнер Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 территории нейтральных НАТО Финляндии и Швеции перед тем, как оказаться в воздушном пространстве Дании и Германии, тогда как прямой маршрут из Москвы в Гамбург пролегает через Польшу.

Отмечается, что ранее борт российского главы неоднократно пролетал над территориями стран, входящих в Североатлантический альянс.