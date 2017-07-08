Опубликовано фото массового ДТП в Омске

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Омск, 8 июля. Очевидцы случившегося опубликовали в социальных сетях фотографии с места массового ДТП, произошедшего в пятницу в Омске.

Сообщается, что серьезная дорожная авария произошла примерно в 19.00 по местному времени около магазина «Океан».

Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения и врезался еще в несколько автомобилей.

По предварительным данным, виновник ДТП получил серьезные травмы. Все машины получили различные повреждения.