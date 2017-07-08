«Челси» предложил за Лукаку столько же, сколько «Манчестер Юнайтед»

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Лондон, 8 июля. Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил за 24-летнего нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку столько же, сколько ранее предложил «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено заплатить за бельгийского форварда £ 75 млн (примерно 85,4 млн евро).

Отмечается, что теперь сам футболист должен принять решение о продолжении своей карьеры в одном из клубов, говорится в материале Газеты.ру.

Добавим, что ранее Лукаку уже выступал за «Челси».