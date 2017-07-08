Приятели расстреляли друг друга из травматов в Красноярске

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Красноярск, 8 июля. Двое мужчин устроили в Красноярске перестрелку из травматического оружия.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в пятницу в микрорайоне «Северный» на улице Алексеева рядом с домом №115.

Согласно имеющейся информации, два приятеля, вооруженные травматическими пистолетами, начали стрелять друг в друга.

В результате случившегося получили травмы только сами зачинщики. Отмечается, что на место стрельбы прибыла бригада скорой помощи, однако пострадавшие отказались от медицинского вмешательства.