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Опубликовано видео падения самолета в Тамбове
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    Опубликовано видео падения самолета в Тамбове

    3:47  8 Июля 2017
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    Опубликовано видео падения самолета в Тамбове

    Тамбов, 8 июля. Момент крушения легкомоторного самолета во время авиационного шоу в Тамбове попал на видеозапись очевидца.

    На выложенном видеоролике видно, что во время выполнения фигур высшего пилотажа, самолет «BRM NG-5» уходит в штопор и падает, после чего на месте падения виден взрыв и черный дым.

    Ранее Газета.ру сообщала, что при крушении легкого самолета под Тамбовом погиб пилот.

    По данному факту Следственный комитет РФ инициировал проверку. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилота.

    Автор: Ирина Новикова
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