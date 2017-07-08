Опубликовано видео падения самолета в Тамбове
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Тамбов, 8 июля. Момент крушения легкомоторного самолета во время авиационного шоу в Тамбове попал на видеозапись очевидца.
На выложенном видеоролике видно, что во время выполнения фигур высшего пилотажа, самолет «BRM NG-5» уходит в штопор и падает, после чего на месте падения виден взрыв и черный дым.
Ранее Газета.ру сообщала, что при крушении легкого самолета под Тамбовом погиб пилот.
По данному факту Следственный комитет РФ инициировал проверку. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилота.