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Телеканал РБК получил нового управляющего директора
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    Телеканал РБК получил нового управляющего директора

    3:30  8 Июля 2017
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    Телеканал РБК получил нового управляющего директора

    Москва, 8 июля. Пресс-служба холдинга РБК сообщила, что бывший редактор телекомпании НТВ Игорь Полетаев назначен управляющим директором телеканала РБК.

    Сообщается, что на данной позиции Полетаев сменит Эльмара Муртазаева.

    «Новым управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ», — говорится в сообщении.

    Отметим, что Полетаев уже работал в РБК с 2000 года, а в 2003–2006 годах был корреспондентом, редактором и ведущим на РБК ТВ.

    Автор: Ирина Новикова
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