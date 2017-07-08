Газзаев прокомментировал результат сборной РФ на Кубке конфедераций

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Москва, 8 июля. Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал выступление национальной команды на завершившемся Кубке конфедераций.

По словам Газзаева, выступление российской команды стало провалом.

«Результат сборной на Кубке конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по ее результатам. Вот и в этот раз, как и в четырех предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах», — цитирует специалиста газета «Известия».

Он напомнил, что в Российском футбольном союзе задались целью популяризировать футбол, однако это невозможно без хороших результатов, показываемых сборной.

Напомним, что на прошедшем в России Кубке конфедераций сборной РФ не удалось пройти групповой этап и выйти в стадию плей-офф.