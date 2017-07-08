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Москва, 8 июля. Футбольный клуб «Локомотив» на постоянной основе работает над усилением своего состава. Такое заявление сделал президент клуба Илья Геркус.

По его словам, «железнодорожники» делают ставку на воспитание собственных молодых футболистов. В новом сезоне в профессиональной футбольной лиге дебютирует футбольный клуб «Казанка».

Перед командой будет поставлена задача в первом же сезоне добиться права выступать в ФНЛ, — сказал Геркус.

Он надеется, что уже в ближайшее время молодежь из «Геркуса» сможет усилить «Локомотив», — пишет газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала о намерении «железнодорожников» приобрести молодого нападающего донецкого «Шахтера».