«Локомотив» всегда работает над усилением состава — Геркус
В Избранное
Москва, 8 июля. Футбольный клуб «Локомотив» на постоянной основе работает над усилением своего состава. Такое заявление сделал президент клуба Илья Геркус.
По его словам, «железнодорожники» делают ставку на воспитание собственных молодых футболистов. В новом сезоне в профессиональной футбольной лиге дебютирует футбольный клуб «Казанка».
Перед командой будет поставлена задача в первом же сезоне добиться права выступать в ФНЛ, — сказал Геркус.
Он надеется, что уже в ближайшее время молодежь из «Геркуса» сможет усилить «Локомотив», — пишет газета «Известия».
Ранее Газета.ru сообщала о намерении «железнодорожников» приобрести молодого нападающего донецкого «Шахтера».