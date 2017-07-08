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Тиллерсон: Трамп и Путин обсудили «вмешательство РФ» в выборы в США
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    Тиллерсон: Трамп и Путин обсудили «вмешательство РФ» в выборы в США

    2:48  8 Июля 2017
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    Тиллерсон: Трамп и Путин обсудили «вмешательство РФ» в выборы в США

    Вашингтон, 8 июля. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы.

    «Трамп поднял вопрос о вмешательстве в выборы, Путин отверг роль России», — сказал глава Госдепа.Тиллерсон: Трамп и Путин обсудили «вмешательство РФ» в выборы в США

    Он отметил, что американский глава «несколько раз» переходил к обсуждению этой темы с Путиным, сообщает Газета.ру.

    Вместе с тем, Тиллерсон подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты вряд ли достигнут соглашения в вопросе предполагаемого вмешательства российских властей в президентские выборы в США.

    Автор: Ирина Новикова
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