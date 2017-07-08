Cенат рассмотрит новые санкции против России

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Вашингтон, 8 июля. В Сенат США внесен законопроект, предусматривающий новые санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что инициатором проекта является председатель комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс.

Необходимость новых ограничительных мер обосновывается нарушением договора об РСМД (ракет средней и малой дальности), якобы имевшим место со стороны РФ.

Reuters не уточняет, о каких именно санкциях идет речь.

Накануне Газета.ru сообщала о неудачной попытке Меланьи Трамп прервать встречу супруга с Владимиром Путиным.