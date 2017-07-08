Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных

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Каир, 8 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за нападение на египетских военных на севере Синайского полуострова.

Сообщается, что запрещенная в РФ группировка заявила об ответственности за атаки на военные объекты в Египте.

Согласно имеющейся информации, двое террористов-смертников подорвали себя в автомобилях.

По последним данным, число жертв нападений боевиков увеличилось до 23 человек, еще 33 получили ранения. При этом в ходе столкновений военнослужащие уничтожили более 40 террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.