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Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных
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    Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных

    2:27  8 Июля 2017
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    Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных

    Каир, 8 июля. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за нападение на египетских военных на севере Синайского полуострова.

    Сообщается, что запрещенная в РФ группировка заявила об ответственности за атаки на военные объекты в Египте.

    Согласно имеющейся информации, двое террористов-смертников подорвали себя в автомобилях.Боевики ИГ взяли ответственность за атаку на египетских военных

    По последним данным, число жертв нападений боевиков увеличилось до 23 человек, еще 33 получили ранения. При этом в ходе столкновений военнослужащие уничтожили более 40 террористов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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