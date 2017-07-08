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Вашингтон, 8 июля. США надеются на выполнение достигнутого накануне соглашения о перемирии со стороны президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил представитель государственного департамента США в рамках встречи с журналистами.

По его словам, соответствующее влияние на официальный Дамаск должна оказать Российская Федерация. Со своей стороны, американцы выразили готовность оказать влияние на формирования вооруженной оппозиции в Сирии.

Накануне Рекс Тиллерсон заявил, что не видит Башара Асада президентом Сирии в долгосрочной перспективе. Об этом сообщала Газета.ru.