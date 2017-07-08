Сирия: представитель Госдепа назвал промежуточную цель соглашения о перемирии

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Вашингтон, 8 июля. Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что заморозка конфликта является одной из целей соглашения о перемирии на юго-западе Сирии.

В ходе беседы с сотрудниками СМИ, представитель Госдепартамента пояснил, что достигнутая в пятницу договоренность среди прочих должна повлиять на то, чтобы США, Россия и Иордания «использовали свое влияние на все стороны конфликта, чтобы остановить борьбу и, по существу, заморозить конфликт».

Ранее Газета.ру сообщала, что Россия и США договорились о перемирии в Сирии — согласно новому соглашению, режим прекращения огня вступит в силу в полдень 9 июля.