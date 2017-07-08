Сирия: ИГИЛ заявил об успешной атаке на САА  в провинции Хомс

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Дамаск, 8 июля. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* сообщила об успешной атаке на сирийские правительственные войска в западной части деревни Хумайма провинции Хомс. О наступлении ИГИЛ* сообщается в социальной сети Twitter.

По некоторым данным, боевики захватили значительное количество оружия и военной техники.

Ранее Газета.ru сообщала, что Россия и США пришли к соглашению о перемирии в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.