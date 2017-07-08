Тиллерсон: Отношения между США и РФ слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах

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Гамбург, 8 июля. Отношения между США и Россией слишком важны, чтобы зацикливаться на спорах. Об этом рассказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам дипломата, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп исходят из необходимости "двигаться вперед" в развитии двусторонних отношений.

Он напомнил, что встреча лидеров США и России длилась 2 часа 15 минут, то есть гораздо дольше запланированного получаса. Тиллерсон оценил ее как «конструктивная».

Также госсекретарь отметил, что между Путиным и Трампом чувствовалась позитивная «химическая реакция».