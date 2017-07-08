Орнелла Мути заплатит штраф за обед с Путиным

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Рим, 8 июля. Звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути обязана заплатить штраф в размере 500 евро за подделку больничного документа, на основании которого актриса пропустила спектакль, чтобы пообедать с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Il Gazzettino.

Издание уточняет, что кроме штрафа, Мути также приговорена к шести месяцам лишения свободы условно. Известно также, что благотворительный обед при участии Владимира Путина, Кевина Костнера и Орнеллы Мути прошел в 2010-м году в Санкт-Петербурге.

Чтобы избежать фактического заключения, мути необходимо оплатить 30 тысяч евро в пользу театра в Порденоне, — пишет Газета.ru.