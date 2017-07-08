Полиция начала активные действия по разгону протестующих в Гамбурге

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Гамбург, 8 июля. Немецкая полиция предупредила, что начинает активные действия по борьбе с нарушителями порядка в Гамбурге.



В заявлении правоохранителей говорится, что горожанам необходимо держаться подальше от протестующих.

«Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт», — уточнили полицейские. Также они призвали СМИ и частных лиц воздержаться от съемки действий правоохранителей.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. В результате происходящего уже получили ранения около 200 полицейских.