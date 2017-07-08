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Вашингтон, 8 июля. В Государственном департаменте заявили о желании использовать любой шанс для установления мира в Сирийской Арабской Республике.

Представитель ведомства отметил, что участники договоренностей трезво оценивают сложившуюся в САР ситуацию, не ставя перед собой заведомо невыполнимых задач.

Обе стороны подчеркнули свою заинтересованность в решении конфликта, несмотря на сложный этап отношений Москвы и Вашингтона — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее Газета.ru сообщала, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина продлилась значительно дольше запланированного времени.