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Любая попытка установить мир в Сирии должна быть использована — Госдеп США
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    Любая попытка установить мир в Сирии должна быть использована — Госдеп США

    1:20  8 Июля 2017
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    Любая попытка установить мир в Сирии должна быть использована — Госдеп США

    Вашингтон, 8 июля. В Государственном департаменте заявили о желании использовать любой шанс для установления мира в Сирийской Арабской Республике.

    Представитель ведомства отметил, что участники договоренностей трезво оценивают сложившуюся в САР ситуацию, не ставя перед собой заведомо невыполнимых задач.

    Обе стороны подчеркнули свою заинтересованность в решении конфликта, несмотря на сложный этап отношений Москвы и Вашингтона — подчеркнул представитель Госдепа.

    Ранее Газета.ru сообщала, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина продлилась значительно дольше запланированного времени.

    Автор: Сергей Свазовский
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