Путин на рабочем завтраке в ФРГ обсудит с Макроном и Меркель ситуацию на Украине

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Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин 8 июля в Гамбурге в формате рабочего завтрака обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как отметил Ушаков, Украина не входит в число приглашенных на саммит «двадцатки» стран. Поэтому представителей Киева на рабочем завтраке не будет.

Как ранее писала Газета.ru, Россия и США условились создать постоянный дипломатический канал, чтобы оперативно обсуждать вопросы урегулирования в Донбассе.