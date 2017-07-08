В ходе саммита G20 Путин встретится с Эрдоганом, Макроном и Юнкером

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Гамбург, 8 июля. Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита G20 в Гамбурге встретится со своими коллегами из Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Во время переговоров собеседники рассмотрят ряд важных международных вопросов, в частности, вопросы экономического сотрудничества, урегулирования сирийского кризиса и борьбы с терроризмом.



Ранее Газета.ру сообщала, что на полях саммита «большой двадцатки» прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Саммит G20 проходит 7-8 июля в немецком Гамбурге.