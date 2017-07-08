В Избранное

Вашингтон, 8 июля. В Госдепе США не усматривают взаимосвязи между достигнутым соглашением о перемирии на юго-западе Сирии и переговорами в Астане. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ведомства.

Он отметил, что на переговорах в Астане Вашингтон находится в статусе наблюдателя. Юго-западный регион САР представитель Госдепа охарактеризовал как «отдельный процесс».

Накануне Рекс Тиллерсон высказал мнение, что у России и США больше точек соприкосновения, чем различий. Об этом писала Газета.ru.