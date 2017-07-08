Госдеп: Перемирие в Сирии не предоставит преимуществ одной из сторон

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Вашингтон, 8 июля. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что достигнутое соглашение о перемирии в Сирии не означает предоставления преимуществ одной из сторон.

Дипломат пояснил, что идея перемирия заключается в прекращении насилия.

«Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Газета.ру сообщила, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация готова приветствовать соглашение по деэскалации на юго-западе Сирии.