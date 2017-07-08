США и РФ договорились по карте линии соприкосновения на юго-западе Сирии

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Вашингтон, 8 июля. Соединенные Штаты Америки и Россия договорились по карте линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-западе Сирии. Об этом рассказал высокопоставленный представитель госдепа США.

Как отметили в Госдепе, стороны должны принять дополнительные меры для укрепления перемирия. В частности, это касается размещения наблюдателей в области.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года.